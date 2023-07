Une star signe au PSG, sa femme finit en larmes

Thibault Morlain

Depuis l’arrivée de QSI, ce sont plusieurs stars qui se sont succédées au PSG. La liste est longue et on peut notamment citer un certain David Beckham. C’est en janvier 2013 que l’Anglais a signé avec le club de la capitale pour y terminer sa carrière. Un choix qui n’était toutefois visiblement pas du goût de sa femme, Victoria Beckham.

Ayant marqué l’histoire du football à Manchester United ou encore au Real Madrid, c’est sous le maillot du PSG que David Beckham a disputé son dernier match. En janvier 2013, l’Anglais s’engage pour 6 mois avec le club de la capitale. L’ultime défi de sa carrière et voilà que Beckham a fait une révélation sur les coulisses de sa signature au PSG.

« Mon téléphone a sonné et c’était le président du PSG »

Rapporté par The Sun , David Beckham a notamment expliqué que sa femme, Victoria Beckham, était loin d’être la plus heureuse qu’il signe au PSG. « C’était la première fois que Victoria pouvait décider où on allait car avant cela, la famille devait me suivre. Elle avait décidé de revenir à Londres, où était son business. Sur le chemin de Londres, mon téléphone a sonné et c’était le président du PSG ».

« C’est une femme incroyable »