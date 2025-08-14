Le PSG lui «manque de respect» : Il plaque tout et trouve un accord avec un autre club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, Gianluigi Donnarumma a publié un communiqué dans lequel il annonce son départ du PSG cet été. Une annonce qui intervient peu de temps après les explications de Luis Enrique qui a confirmé être l’unique responsable de la situation de l’international italien. Enzo Raiola a d’ailleurs dénoncé un manque de respect.

La rupture est désormais officielle. Entre les propos de Luis Enrique, qui assumait le choix de se passer de Gianluigi Donnarumma au profit de Lucas Chevalier, et le communiqué du portier italien qui a fait ses adieux au PSG, la situation semble réglée. Mais cela n'a pas empêché Enzo Raiola, l'agent du gardien de la Squadra Azzurra, de pousser un coup de gueule.

Le clan Donnarumma fracasse le PSG… « Le garçon est très désolé de ce qui s'est passé. Les dix derniers jours risquent d'effacer quatre années passées ici. Bouleversé par ce manque de respect, c'est tout un château qui s'est effondré. Le PSG avait formulé différentes demandes. Au final, nous avions accepté une offre inférieure au salaire actuel parce que Gigio voulait rester, puis ils ont changé les règles du jeu, à ce moment-là nous avons interrompu les négociations pour nous revoir après la finale de la Ligue des champions. Nous nous sommes revus avant la Coupe du monde des clubs et ils m'ont confirmé leur volonté de continuer. Nous ne nous attendions pas à ce qui s'est passé ces dix derniers jours », a-t-il lancé au micro de Sky Sport.