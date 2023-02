Le PSG lorgne un joueur de Deschamps, il craint le pire

Thomas Bourseau

Bien que le PSG soit sur les rangs pour accueillir William Saliba, joueur d’Arsenal et de l’équipe de France, la réponse est claire et sans appel de la part de la communauté Gunners. Explications.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a une nouvelle fois manqué le coche avec Milan Skriniar, après un premier échec essuyé l’été dernier. À l’occasion de la dernière session estivale des transferts, le nom de William Saliba est brièvement apparu dans le paysage mercato du PSG et est surtout revenu à l’automne dernier.

Le PSG piste Saliba, Arsenal rétorque

Pour The Football Terrace , Ben Jacobs expliquait que le PSG aurait contacté le clan William Saliba en lui faisant savoir que si l’international français appelé pour la première fois en équipe de France au printemps dernier par Didier Deschamps ne voulait pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024 à Arsenal, la porte du PSG lui serait ouverte. Entraîneur des Gunners , Mikel Arteta a fait passer le message suivant en conférence de presse la semaine dernière. « Nous voulons garder nos meilleurs joueurs. Les joueurs que nous sommes en train de développer. C'est ce que nous devons faire, c'est notre responsabilité. Garder nos meilleurs joueurs, nos meilleurs éléments. Ceux qui ont les mêmes objectifs et les mêmes buts que le club ».

«Nous devons nous assurer que nous gardons ce gars-là»