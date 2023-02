PSG : Mbappé a fait trembler l’OM, la terrible révélation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG a corrigé l'OM sur la pelouse du stade Vélodrome (3-0) grâce notamment à un excellent Kylian Mbappé. Mais pour Daniel Riolo, Igor Tudor a commis plusieurs erreurs tactiques qui ont coûté cher aux Marseillais, notamment face à la vitesse du crack de Bondy ainsi qu'au talent de Lionel Messi.

Au début du mois de février, l'OM mettait fin à sa série de défaites au Vélodrome contre le PSG en Coupe de France en s'imposant 2 buts à 1 après une rencontre très bien maitrisée. Cependant, 20 jours plus tard, les Parisiens étaient de retour à Marseille, et cette fois-ci, Kylian Mbappé était là. Et la différence a été faite. En effet, avec un doublé et une passe décisive, le crack de Bondy a éclaboussé le match de son talent, bien aidé par la fébrilité de la défense olympienne incarnée par Eric Bailly et Leonardo Balerdi. Daniel Riolo pointe ainsi du doigt les choix tactiques d'Igor Tudor.

«Le niveau s’élève et ils prennent une claque»

« L’OM est deuxième de cette Ligue 1 et Tudor tire le maximum des possibilités de cette équipe qui nous offre à chaque match un bon spectacle. Là ce soir, le niveau s’élève et ils prennent une claque. Ce soir, ils tombent sur une équipe du PSG au top dans un schéma tactique qui convient parfaitement face à l’OM. Ca ne veut pas dire qu’il y a quelque chose à jeter du côté de l’OM. Il y a peut-être des choses à améliorer la saison prochaine dans l’effectif s’ils retournent en Ligue des Champions, notamment devant parce que Sanchez ce n’est pas vraiment un 9 », lance l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot avant d'en rajouter une couche.

«Le message que tu envoie c’est "On a peur de Mbappé"»