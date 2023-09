Le PSG le régale au mercato, Luis Enrique jubile

Thomas Bourseau

Luis Enrique a débarqué au PSG au terme de six mois de break après le Mondial disputé avec la Roja. Le Paris Saint-Germain lui a bâti un effectif sur mesure avec une multitude d’options offensives. De quoi mettre en joie Enrique qui a vidé son sac en conférence de presse.

C’était Noël avant l’heure pour Luis Enrique. En effet, après avoir signé un contrat pour entraîner le PSG jusqu’à l’été 2025, le technicien espagnol a témoigné de douze recrues du côté du PSG, onze en excluant le retour de Xavi Simons parti dans la foulée au RB Leipzig en prêt pour la saison.

Un casse-tête pour Luis Enrique avec la concurrence ?

Malgré les départs de Neymar ou encore de Lionel Messi, le PSG est particulièrement bien armé dans le secteur offensif et notamment en raison des venues de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani. Les deux joueurs vont inéluctablement être amenés à être en concurrence pour une place de titulaire à la pointe de l’attaque du PSG.

«Ce poste est bien couvert. En tant qu’entraineur, c’est une joie»