Le PSG le recrute, il n’est pas « le plus talentueux »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'une doublure à Achraf Hakimi sur le côté droit de la défense, le PSG a décidé de miser sur Nordi Mukiele. Mais un Mukiele peut en cacher un autre. Selon de nombreux observateurs, son petit frère, Nordan, actuellement sous contrat avec Rennes, est promis à un grand avenir.

Dans la fratrie Mukiele, le petit frère Nordan est demandé. Agé de 16 ans, ce jeune attaquant est considéré comme l'un des grands espoirs du football français. Lié à Rennes, il souhaite marcher sur les pas de Nordi, son grand-frère recruté par le PSG cet été. Leur frère, Norvin, passé par le Nîmes Olympique, a pris la parole pour se prononcer sur les qualités de Nordan, jugé plus talentueux que son aîné.

«Mon pire regret ? D’avoir quitté le PSG» https://t.co/0xwnQWQMco pic.twitter.com/YJRHBqbBuG — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

« Techniquement c’est très fort »

« Nordan, c’est le plus petit, donc on le chouchoute un peu. Il a appris de nous et c’est pour ça qu’il est le plus talentueux. À son âge, on ne bossait pas autant. Techniquement c’est très fort, surtout avec son physique (1,84 m). Il a toujours eu le sens du but. Il sait ce qu’il veut, il est limite programmé dans sa tête » a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Parisien . Recruteur dans la région de Rennes, Khaled Garbaa a décrit les qualités de Nordan Mukiele.

« Ce qui vous frappe surtout avec lui c’est cette dimension athlétique au-dessus de la moyenne »