Le PSG le met dehors, il plombe le Real Madrid sur le mercato

Pierrick Levallet

À la recherche de nouveaux éléments offensifs, le Real Madrid souhaite également se renforcer en défense. Le club madrilène aimerait notamment trouver le successeur de Dani Carvajal dans le couloir droit. Dans cette optique, les Merengue en pinceraient pour Reece James. Mais Mauricio Pochettino n'aurait pas l'intention de le laisser filer.

Si Carlo Ancelotti peut compter sur un mélange presque parfait entre jeunesse et expérience dans son groupe, l’effectif du Real Madrid n’est néanmoins pas encore complet. Les Merengue espèrent mettre la main sur de nouveaux joueurs offensifs comme Kylian Mbappé, mais ce n’est pas tout. Le club madrilène n’a pas encore trouvé le successeur de Dani Carvajal, qui aura 32 ans le 11 janvier prochain.

PSG : Un premier indice sur l’arrivée de Mbappé au Real Madrid ? https://t.co/4XqZLWrPas pic.twitter.com/jXNX4gOswX — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Reece James pour succéder à Carvajal au Real Madrid ?

De ce fait, le Real Madrid commence à s’activer pour se trouver un nouveau latéral droit. Et dans cette optique, le nom de Reece James revient assez souvent à la Casa Blanca . Malgré ses nombreuses blessures ces dernières années, le défenseur de Chelsea plairait à la direction du Real Madrid. Toutefois, Mauricio Pochettino n’aurait pas vraiment l’intention de laisser Reece James partir.

«Chelsea le considère comme un joueur essentiel»