Le PSG l’attend pour sa révolution, il débarque à Paris

Pour lancer sa révolution au PSG, le Qatar attendrait Zinedine Zidane. Et il se trouve que selon Thibaud Vézirian, l’ancien coach du Real Madrid voyage souvent entre les capitales espagnole et française. Pour autant, bien que le PSG tente, le journaliste n’imagine pas Zidane au club parisien.

Zinedine Zidane est depuis plusieurs années le grand rêve du Qatar pour entraîner le PSG. D’ailleurs, le journaliste Frédéric Hermel révélait courant janvier sur RMC que Zidane avait repoussé les avances du Paris Saint-Germain après son deuxième départ du Real Madrid afin de se mettre toutes les chances de son côté pour l’équipe de France, en vain. En 2023, le champion du monde 98 est de retour sur le marché, prêt à reprendre du service. Selon Foot Mercato , le Qatar rêverait toujours de Zidane lorsque le président Nasser Al-Khelaïfi militerait pour le retour de Thomas Tuchel passé sur le banc du PSG entre 2018 et 2020.

«Sa vie est entre Paris et Madrid»

Sur Twitch , le journaliste Thibaud Vézirian a fait un gros point sur le feuilleton Zinedine Zidane en lâchant le message suivant. « Zidane attend l'appel du PSG pour venir ? On n'en est pas tout à fait là. Il n'y a rien de fait entre Zidane et le PSG. Rien du tout. (...) Deux trucs font penser que Zidane pourrait se renier et aller au PSG et se mettre à dos son âme et son cœur marseillais. Deux choses font penser qu'il y aurait l'idée de... Et encore. Il a été aperçu à Paris, très fréquemment. Sa vie est entre Paris et Madrid. Il aurait été aperçu selon certaines sources, le centre de Poissy, mais que tous les grands managers, entraîneurs, directeur sportifs sont invités à venir visiter car c'est le futur pour le sport ».

«Ce serait fou de se mettre à dos la moitié du monde du foot français»