Le PSG l’attend, il lâche un avertissement pour son transfert

Ibrahim Sangaré pourrait-il être la recrue surprise de cette fin du mercato du côté du PSG ? Le milieu de terrain du PSV Eindhoven aurait ses courtisans à Paris. Et après les deux dossiers chauds du club, une offre pour le milieu de terrain ivoirien serait probable. Mais ses lacunes devraient en refroidir plus d’un sur le marché des transferts. Explications.

Le rideau n’est pas encore tombé sur le mercato estival du PSG. Au contraire, outre les départs espérés de Marco Verratti et d’Hugo Ekitike, le comité de direction du Paris Saint-Germain aurait bon espoir d’injecter du sang neuf de l’effectif de Luis Enrique avec Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.

Après Kolo Muani et Barcola, place à Sangaré ?

Et après ? A en croire Le Parisien , il ne serait certainement pas exclu au PSG qu’une offensive pour Ibrahim Sangaré soit lancée. Le profil de l’international ivoirien plairait au Paris Saint-Germain. La preuve est que son agent a confié à ESPN que le club parisien était dans le coup. Néanmoins, comme The Daily Telegraph l 'a récemment confié, Nottingham Forest ferait de son recrutement une priorité absolue en cette fin de mercato.

«Sangaré est très bon ballon au pied, mais il ne peut pas prendre le ballon»