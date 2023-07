Le PSG lâche une offre pour un pote de Mbappé, la réponse est terrible

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG a déjà officialisé six renforts, Luis Campos continue de travailler sur sa priorité de l’été : Bernardo Silva. Selon nos informations exclusives, le club de la capitale a dégainé une offre mais Manchester City, qui veut absolument conserver l’international portugais, a refusé.

Le mercato du PSG a démarré fort. Même si les officialisations ont tardé à venir, le club de la capitale a déjà annoncé six joueurs en à peine deux semaines. Et ce n’est pas fini puisque le PSG a encore d’autres pistes en cours. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Bernardo Silva est toujours la priorité de Paris qui souhaite associer l’ailier de Manchester City à Kylian Mbappé, son ancien coéquipier à l’AS Monaco.

Bernardo Silva veut aller voir ailleurs

Mais ce dossier est loin d’être évident. Pourtant, la volonté du joueur est d’aller voir ailleurs, même s’il garde le silence sur ce sujet. « La grande vérité est que, même si ici ce n'est pas le lieu, je ne sais pas encore concernant mon avenir. Je vais être très sincère, je ne sais pas. Nous verrons prochainement. Et même si je le savais, ce n'est pas le lieu pour en parler. Mais la réalité c'est que je ne sais pas. Je ne peux parler que pour mon cas. Cette situation ne me fait rien. C'est comme ça depuis presque trois ans. J'y suis habitué », confiait Bernardo Silva il y a quelques semaines.

Le PSG a fait une offre, City a déjà répondu