Le PSG lâche 90M€ sur le mercato, ils ne digèrent pas

L'été dernier, le PSG a bouclé le transfert de Randal Kolo Muani dans les derniers instants du mercato. Pour cela, les Parisiens ont lâché 90M€, ce qui a fait craquer l'Eintracht Francfort. Dans le même temps, l'international français faisait le forcing pour signer à Paris en séchant l'entraînement avec le club allemand. Et cela continue de faire parler de l'autre côté du Rhin.

Lors du précédent mercato, le PSG a affolé le mercato jusque dans les dernières secondes. En effet, Randal Kolo Muani a débarqué dans les ultimes instants du marché pour 90M€ après de longues négociations avec l'Eintracht Francfort qui auront notamment vu l'attaquant français sécher l'entraînement pour boucler son transfert. Et cela laisse de mauvais souvenirs en Allemagne comme le souligne Kerry Hau, journaliste de Sport1 .

«Les supporters de Francfort étaient furieux»

« Je pense qu’il est normal après une si belle saison de penser à la prochaine étape, pour des raisons sportives, mais aussi par rapport à son salaire. C’est aussi normal de se laisser tenter quand on est un joueur français et que Paris vous appelle. Mais la façon dont Randal Kolo Muani a quitté Francfort était dommage. Lui et son agent n’étaient pas reconnaissants et respectueux envers le club qui lui a donné l’opportunité de jouer et de briller dans l’une des meilleures ligues d’Europe et de jouer pour la France lors d’une Coupe du Monde (…) Les supporters de Francfort étaient furieux de la façon dont il a traité le club. Je ne dirais pas qu’ils le détestent, je n’aime pas ce mot. Mais il n’est pas le bienvenu à Francfort », assure-t-il pour Foot Mercato .

«Son comportement n’était pas adéquat»