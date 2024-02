Le PSG lâche 50M€ sur le mercato, Luis Enrique dit oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours d'affronter la Real Sociedad en Ligue des Champions, le PSG recevait le LOSC en Ligue 1. Au Parc des Princes, les Parisiens se sont imposés 3 buts à 1 au terme d'une très belle prestation, sans Kylian Mbappé laissé au repos. En l'absence de son attaquant vedette, Luis Enrique a pu compter sur un excellent Ousmane Dembélé, encensé par son coach.

Le grand rendez-vous approche pour le PSG qui recevra la Real Sociedad mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, au Parc des Princes. Mais avant cela, les Parisiens devaient affronter le LOSC. Une très belle répétition compte tenu du style de jeu lillois, proche de celui des Basques. D'ailleurs, le club de la capitale est sorti vainqueur de ce match mardi soir (3-1).

Sans Mbappé, Dembélé s'occupe de tout

Une victoire d'autant plus rassurante que le PSG y a mis la manière. Une prestation aboutie à laquelle Kylian Mbappé n'a absolument pas participé. Victime d'une faute de Lilian Brassier quelques jours plus tôt, le crack de Bondy est resté sur le banc. En son absence, c'est Ousmane Dembélé qui s'est occupé de tout. Passeur décisif pour Gonçalo Ramos, il a ensuite été à l'origine de quasiment toutes les actions parisiennes jusqu'à sa sortie à l'heure de jeu. En conférence de presse après le match, Luis Enrique s'est d'ailleurs enthousiasmé pour son ailier, recruté pour 50M€ l'été dernier en provenance du FC Barcelone.

«Il est l’une des meilleures signatures de la saison»