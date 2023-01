Le PSG l’a viré, ça se bouscule en coulisses pour l’accueillir

Thomas Bourseau

Remercié par le PSG en fin de saison dernière, Mauricio Pochettino a multiplié les interviews et les chroniques pour le média The Athletic dernièrement. Finalement, il se pourrait que son retour sur un banc de touche se réalise en 2023 alors que Tottenham, Chelsea et même le Real Madrid seraient des options. Explications.

Avant même la fin de la saison dernière, Mauricio Pochettino semblait déjà condamné. En effet, l’élimination prématurée en 1/8ème de finale de Ligue des champions face au Real Madrid marquait la fin de l’ère-Pochettino qui n’aura finalement duré que 18 mois. Avec le départ de Leonardo qui a été remercié et remplacé par Luis Campos à la tête de la section sportive du PSG, les jours de Mauricio Pochettino étaient bel et bien comptés. Finalement, l’Argentin a lui aussi pris la porte et se trouve sans club depuis.

Tottenham à l’affût, Pochettino attend aussi Chelsea

Le nom de Mauricio Pochettino revient avec insistance du côté du football anglais et n’importe où d’ailleurs. Depuis le début de son inactivité, l’Argentin a notamment été annoncé à Aston Villa et a ouvert la porte au pensionnaire de Championship : Queens Park Rangers lors d’une interview début décembre avec Sky Sports au Qatar. « Ils ne m’ont toujours pas appelé (rires). C’est un grand club, grand club. Si vous pouvez leur donner mon numéro de téléphone ? Bien sûr, bien sûr, ce sera un plaisir d’écouter ». Cependant, il semblerait que Mauricio Pochettino ait une priorité sur le marché anglais : Chelsea. D’après The Sun , l’ancien coach du PSG suivrait avec attention la situation de Graham Potter à Chelsea. En outre, le média britannique affirme que Tottenham garderait un oeil attentif sur son ancien entraîneur en cas de départ en fin de saison d’Antonio Conte.

Pochettino est aimé par Pérez au Real Madrid pour remplacer Ancelotti