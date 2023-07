Le PSG l’a transféré, son calvaire est terminé

Arnaud De Kanel

Transféré définitivement l'été dernier à l'OGC Nice, Marcin Bulka a connu deux premières saisons très compliquées avec les Aiglons. L'arrivée de Francesco Farioli, entraineur des gardiens dans le passé, pourrait faire les affaires de l'ancien joueur du PSG.

La concurrence aura eu raison de l'aventure de Marcin Bulka au PSG. Barré par Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, deux pointures internationales, le jeune portier polonais avait rejoint l'OGC Nice en 2021 avant que les Aiglons ne lèvent son option d'achat estimé à 2M€ l'été dernier. Pas plus en réussite sur la Côte d'Azur qu'au PSG, Bulka pourrait enfin voir le bout du tunnel.

Bulka enfin numéro 1 ?

Francesco Farioli accorde une importance particulière au poste de gardien de but. Avant de s'installer en tant qu'entraineur principal, le nouveau coach de l'OGC Nice s'occupait des portiers. Avec les Aiglons , il possède deux options : l'expérimenté Kasper Schmeichel et le revanchard Marcin Bulka. « Aucun des deux ne souhaite être numéro deux, le club ne le souhaite pas non plus et il faut s'attendre au départ de l'un des deux », confie une source interne à L'Equipe . D'après le quotidien, l'ancien gardien du PSG pourrait devenir numéro 1 pour la saison à venir. Une délivrance pour un joueur qui attend son heure.

Tout dépendra de Schmeichel