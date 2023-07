Le PSG reçoit un coup de pression sur le mercato

Alexis Brunet

Luis Campos réalise pour l'instant un bon travail sur le mercato du PSG. Le Portugais n'en a toutefois pas fini, et il vise plusieurs autres joueurs. Gabriel Veiga fait partie de ceux-là. Justement, le club de la capitale ferait bien de s'activer très vite pour le jeune Espagnol, le Celta Vigo ne veut pas que le dossier traîne.

Le PSG est entré dernièrement dans une nouvelle ère, celle de Luis Enrique. L'Espagnol a pris la succession de Christophe Galtier à la tête de l'équipe première, et il aura la lourde tâche de faire briller le club de la capitale, notamment en Ligue des Champions. Pour y arriver, Luis Campos veut lui offrir une équipe très compétitive.

Le PSG a déjà accueilli quatre recrues

Luis Campos a déjà fait signer plusieurs joueurs au PSG cet été. Ils ne seraient pas moins de six à s'être déjà engagés avec Paris. Pour le moment, seulement quatre ont été officiellement annoncés. Il s'agit de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, et Kang-in Lee. Le conseiller football parisien souhaite recruter d'autres noms, notamment en attaque, où deux gros joueurs sont attendus. Ces dossiers pourraient se décanter un peu plus tard, car ils sont plus compliqués.

Le Celta veut vite régler le dossier Gabri Veiga