Le PSG l’a mis dehors, une star fait tout pour le retenir

En malaise au PSG depuis l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas a été relégué à un statut de doublure de l'Italien en début de saison. Le Costaricien en a donc eu assez, et est parti du côté de Nottingham Forest en prêt. Néanmoins, Sergio Ramos, grand ami du portier de 36 ans, a tout fait pour le retenir.

Dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma depuis le début de saison, Keylor Navas en a eu assez. Le gardien de but de 36 ans a préféré claquer la porte pour retrouver une situation stable et un temps de jeu régulier. Le10Sport.com vous avait alors révélé en exclusivité que l’ancien du Real Madrid avait choisi de rejoindre Nottingham Forest.

Navas est prêté 6 mois à Nottingham

Keylor Navas a donc rejoint le club de Premier League en prêt jusqu’à la fin de la saison. Et le PSG a d’ailleurs monté une opération surprenante pour boucler son départ puisqu'il aurait fait don d’Ander Herrera, transféré définitivement à l’Athletic Bilbao ce mardi d'après le journaliste Edu Velasco Jr. Keylor Navas est donc parti, et c’est une star parisienne qui va être attristée.

Sergio Ramos a voulu le retenir