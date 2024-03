Le PSG frappe fort, il annonce «les trois plus grands transferts de l’histoire»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien directeur exécutif adjoint du PSG et aujourd'hui membre du projet INEOS, Jean-Claude Blanc n'a cessé de travailler dans l'ombre de Nasser Al-Khelaïfi. En coulisses, le responsable français a été l'origine des plus gros transferts du club parisien, notamment ceux de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Il a évoqué sa fierté.

Membre du PSG jusqu'en décembre 2022, Jean-Claude Blanc a travaillé essentiellement dans les coulisses. Bras droit de Nasser Al-Khelaïfi, l'ancien directeur exécutif adjoint avait travaillé sur plusieurs dossiers, notamment sur le recrutement de certaines stars du ballon rond.

La MNM, une fierté pour Blanc

Aujourd'hui membre du projet INEOS, Blanc avait été à l'origine de l'arrivée de Kylian Mbappé et de Neymar en 2017, mais aussi celle de Lionel Messi. Malgré l'échec des deux derniers au sein de la capitale, le responsable éprouve une certaine forme de fierté.

« Je suis assez content de ça »