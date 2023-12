Le PSG fonce sur un phénomène, une opération à 30M€ prend forme

Pierrick Levallet

À la recherche d'un nouveau crack, le PSG continuerait de scruter le marché au Brésil. Les champions de France auraient notamment des vues sur Gabriel Moscardo, le joueur du Corinthians. Les dirigeants parisiens auraient d'ailleurs déjà dégainé pour tenter de convaincre le club brésilien. Mais un autre cador européen pourrait bien passer également à l'action prochainement pour le milieu défensif de 18 ans.

À seulement 18 ans, Gabriel Moscardo a déjà l’Europe à ses pieds. Le milieu défensif du Corinthians est convoité par de nombreux grands clubs européens, dont le PSG. La formation parisienne suivrait très attentivement son évolution et aimerait bien le faire venir dans la capitale le plus tôt possible. Luis Campos serait d’ailleurs déjà passé à l’action pour tenter de le recruter.

Transferts : Le PSG a raté «un alien» https://t.co/E0a20J7NTl pic.twitter.com/zBKm2a7jdF — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Le PSG s’attaque à Gabriel Moscardo

Le conseiller football du PSG s’était rendu au Brésil il y a quelques jours pour suivre Gabriel Moscardo de plus près. Les dirigeants parisiens auraient même fait une première offre au Corinthians pour le crack brésilien. Mais le PSG ne serait pas vraiment seul sur ce dossier. D’ailleurs, un cador européen pourrait bien dégainer dans les prochains jours également pour Gabriel Moscardo.

Le FC Barcelone entre dans la danse