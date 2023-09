Le PSG flambe sur le mercato, c'est totalement validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a réalisé une très importante revue d'effectif, notamment dans l'optique de changer de stratégie, délaissant les stars au profit de joueurs plus collectifs et qui sont impliqués dans le projet. Un virage majeur dans le projet QSI qui semble avoir parfaitement débuté. Pour le plus grand bonheur de Jérôme Rothen, qui salue ce changement d'état d'esprit.

Durant le mercato estival, le PSG a décidé de prendre un virage majeur dans son projet en se séparant de plusieurs stars, dont Lionel Messi et Neymar, qui ont été remplacés par des joueurs plus collectifs. Certains ont même été recrutés pour leur attachement au club parisien à l'image de Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Et cette révolution semble plaire à Jérôme Rothen, qui s'est confié dans une interview exclusive accordée pour le10sport.com .

«Je suis vraiment content de ce changement là»

« Je suis vraiment content de ce changement là, de l'image qui a changé. Et surtout, ce dont on avait besoin à Paris, c'est de voir une équipe qui est fière de mettre le maillot, de faire des efforts ensemble et de communier avec son public. Tu peux aussi avoir des piqures de rappel, bien sûr que des matches seront mauvais, mais du moment que t'as cet état d'esprit-là, les gens vont oublier beaucoup de choses. Donc c'est une vraie performance pour le club. Entre l'image du mois de mai, et celle du mois de septembre, c'est vraiment à l'opposé, et c'est très positif », nous explique l'ancien joueur du PSG, avant de poursuivre.

«On va attendre, mais pour l'instant, bravo»