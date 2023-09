Transferts : Il recale le Real Madrid pour… le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Issu du centre de formation du PSG où il a débuté sa carrière en professionnel, Loris Arnaud faisait l'objet d'un vif intérêt du Real Madrid qui envisageait de l'enrôler en 2008. L'ancien attaquant parisien, désormais âgé de 36 ans, se livre sans détour sur ce dossier et explique pourquoi il avait préféré privilégier à l'époque le PSG.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Loris Arnaud a été attaquant de l'équipe première du PSG pendant plusieurs années. Formé dans les rangs du club de la capitale, il y avait effectué ses débuts professionnels en 2007 avant de finalement partir libre, en 2012, après le rachat du Qatar. Mais la carrière d'Arnaud aurait pu basculer durant l'été 2008, grâce au Real Madrid... Interrogé dans les colonnes du Parisien , l'ancien joueur du PSG raconte l'intérêt que lui portait le club merengue .

« Le Real me suivait, il était intéressé »

« Mon agent (Alexis Rutman, avocat) m’avait annoncé que le Real me suivait, qu’il était intéressé, mais je pensais que c’était juste des paroles. Il m’avait dit : « Tu verras par toi-même. » Et un soir, après un match au Parc contre Valenciennes, je me suis rendu compte que c’était vrai en rencontrant des dirigeants du Real. Leur proposition me convenait, c’était même un beau projet », indique Loris Arnaud.

« Je voulais réussir au PSG »