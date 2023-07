Le PSG fait pleurer une star du Real Madrid, la trahison est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2018, le Real Madrid n'a pas hésité à lâcher 45M€ pour recruter un jeune brésilien, un certain Vinicius Junior. Le club merengue devançait ainsi une lourde concurrence, à commencer par celle du FC Barcelone. Mais André Cury, alors recruteur du Barça en Amérique du Sud, révèle que le natif de São Gonçalo aurait préféré rejoindre le club catalan.

Lors du mercato 2018, le Real Madrid chipe Vinicius Junior à la concurrence. En lâchant 45M€ pour recruter l'ailier de Flamengo, le club merengue a dégoûté les clubs intéressés, à commencer par le FC Barcelone. André Cury, en charge du recrutement du Barça en Amérique du Sud à ce moment-là, raconte les coulisses des discussions et assure que c'est au Barça que voulait signer Vinicius Junior.

«Vinicius a pleuré lors du 6-1 entre le Barça et le PSG»

« Tout était arrangé et Madrid a découvert qu'il était à Barcelone et l'a invité à aller à Madrid, mais Madrid ne le connaissait même pas. Vinicius est allé à Madrid parce que ses agents l'ont choisi. Cela faisait trois ans que nous travaillions sur cette signature et ses agents nous ont trahis. Vinicius m'a dit qu'il était un Culé. Il a pleuré lors du 6-1 entre le Barça et le PSG. Il me l'a dit, je ne le sais pas des autres », s’offusque-t-il dans une interview accordée à RAC1 , avant d’en rajouter une couche..

«Vinicius est une affaire de trahison»