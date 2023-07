Surprise, l’OM va annoncer deux transferts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret depuis l’ouverture du mercato, l’OM a simplement bouclé le transfert de Geoffrey Kondogbia. Mais alors que Marcelino attende des renforts en urgence alors que le barrage de Ligue des champions se profile. Et cela tombe bien puisque Pablo Longoria aurait accéléré en coulisses et pourrait prochainement annoncer deux transferts.

Cet été, le mercato de l'OM s'annonce crucial. Et pour cause, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, l'effectif pourrait être bouleversé, tandis que l'obligation de passer par les barrages de la Ligue des champions contraint Pablo Longoria à agir rapidement. Cependant, jusque-là, seul le transfert de Geoffrey Kondogbia a été officialisé. Une situation qui inquiète compte tenu des besoins marseillais qui attendent des renforts dans le secteur offensif, mais également au poste de latéral. Mais selon Sébastien Denis, cela va s'accélérer.

Un latéral en approche ?

« Au niveau des latéraux, ça avance ! Longoria travaille sur plusieurs pistes, il y en a une qui est même bouclée. On n’a pas le nom encore malheureusement. Le mercato de l’OM pour le moment, tout est bien caché pour l’instant. Il y a eu une piste qui est finalement parti au Benfica… On était sur les hauteurs de 15M€ mais je ne suis pas sûr que Marseille soit prêt à mettre autant d’argent sur un latéral gauche », assure le journaliste de Foot Mercato lors d’un live sur YouTube .

L'OM accélère enfin sur le mercato