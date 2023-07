Le PSG et Mbappé en guerre, Luis Enrique plombé

Jean de Teyssière

Le cas Kylian Mbappé est un cas épineux au PSG. Alors que tout semblait indiquer qu'un été calme se déroulerait concernant Mbappé, la lettre envoyée au club en juin a provoqué un tremblement de terre puisqu'il a annoncé qu'il quitterait le PSG libre à la fin de la saison prochaine. Luis Enrique se retrouve alors mêlé à une guerre entre le PSG et Mbappé.

Le début de saison approche pour le PSG, qui commencera par la réception du FC Lorient le 13 août prochain. D'ici là, Kylian Mbappé aura peut-être déjà revêtu une autre tunique, ou pas. Toujours est-il que le cas Mbappé doit être réglé le plus vite possible par le PSG pour que Luis Enrique puisse commencer paisiblement son travail.

Luis Enrique a appelé Mbappé

Face au bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG concernant la suite à donner à leur aventure commune, le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique se trouve dans la situation délicate de devoir gérer ce dossier. Selon les informations de Relevo , l'entraîneur espagnol aurait même déjà appelé Kylian Mbappé pour connaître ses envies et savoir ce qu'il comptait faire cette saison. Le retour à l'entraînement du crack de Bondy ce lundi rime forcément avec discussion avec Luis Enrique.

Mbappé part en guerre avec le PSG, c'est totalement validé https://t.co/ivm4QLY9PK pic.twitter.com/b7l3lvf7EN — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Une forte pression à gérer