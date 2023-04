Le PSG en rêve, il lâche une surprenante annonce sur son avenir

Thomas Bourseau

Les licenciements se succèdent en Premier League et Pep Guardiola pourrait lui aussi partir à terme puisque Manchester City chercherait son successeur. Invité à s’exprimer sur sa situation et alors que le PSG rêve de l’accueillir depuis plusieurs années, Guardiola s’est lâché en conférence de presse.

La famille royale du Qatar qui est propriétaire du PSG via le Qatar Sports Investments, rêve très grand pour le Paris Saint-Germain que ce soit sur le terrain ou sur le banc de touche. Ayant déjà pu avoir Carlo Ancelotti comme entraîneur au début du projet, le Qatar rêve de Zinedine Zidane depuis de longues années comme le10sport.com vous l’a révélé à diverses reprises, mais pas seulement.

Pep Guardiola, rêve de longue date du PSG

En décembre 2019, lorsqu’il était déjà en poste à Manchester City et que Xavi Hernandez officiait à Al-Sadd, le10sport.com vous dévoilait la volonté des Qataris de mettre sur pied un tandem Pep Guardiola - Xavi pour le PSG. Et à l’approche de la fin de saison dernière, L’Équipe confiait que le Paris Saint-Germain songeait à conserver Mauricio Pochettino jusqu’à la fin de son contrat qui courrait alors jusqu’en juin 2023 au PSG, pour accueillir après coup Pep Guardiola avant que ce dernier prolonge son contrat jusqu’en juin 2025. Néanmoins, El Chiringuito révélait fin mars que les dirigeants de Manchester City prépareraient la succession de Guardiola et penserait notamment à Luis Enrique qui est depuis lié à Chelsea et au PSG.

PSG : «J’en ai marre», Mbappé se fait dézinguer https://t.co/sC44EKTBxj pic.twitter.com/so7mtbwMuY — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

«Je ne suis pas limogé parce que nous gagnons beaucoup de matches»