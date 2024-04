Le PSG en rêve, il affole l’Europe

Axel Cornic

Après des expériences éphémères à La Spezia et à Genoa, Thiago Motta semble enfin avoir lancé sa carrière d’entraineur avec Bologna, qui pointe actuellement à une étonnante quatrième place de Serie A. Cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain, avec le président Nasser Al-Khelaïfi qui n’a jamais cessé de suivre les progrès de son ancien joueur.

Véritable pilier des premières années du projet QSI, Thiago Motta s’est lancé dans une toute nouvelle vie, puisqu’il est devenu entraineur. Et si ses débuts laissaient à désirer, l’ancien du PSG a totalement explosé cette année avec un Bologna qui pratique un jeu plaisant et surtout qui gagne, signant sa meilleure saison depuis près de 60 ans.

Motta, l’entraineur du moment

Son talent a rapidement dépassé les frontières du championnat italien, avec d’ailleurs un contrat qui se termine le 30 juin prochain et pourrait bien en faire l’un des éléments les plus intéressants de l’été. En tout cas, il y a un homme qui n’a pas dû rester insensible à la belle saison de Thiago Motta et c’est le président Nasser Al-Khelaïfi, qui aimerait bien le voir sur le banc du PSG dans un avenir proche. L'intérêt semble d'ailleurs être réciproque, puisque l'Italien de 41 ans aimerait beaucoup retrouver le club où il a pris sa retraite en tant que joueur, avant d'y faire ses premiers pas comme entraineur chez les U19.

