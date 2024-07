Le PSG écœuré pour le transfert d’un attaquant ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG cherche à recruter le successeur de Kylian Mbappé. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées et celle menant à Victor Osimhen revient avec insistance. Cependant, le prix réclamé par Naples, estimé à 130M€, aurait de quoi rebuté de nombreux clubs.

Toujours en quête du successeur de Kylian Mbappé, le PSG ferait le forcing pour le transfert de Victor Osimhen. Il faut dire que Naples, qui a fermé la porte pour Khvicha Kvaratskhelia, a donné un bon de sortie à l'international nigérian. Cependant, selon Christian Bucchi, il est peu probable qu'un club accepte de lâcher 130M€ pour l'ancien Lillois.

Mercato - PSG : Décision express pour ce crack à 120M€ ! https://t.co/z6rzVyPQKM pic.twitter.com/vHOVNOeETa — le10sport (@le10sport) July 16, 2024

«Je crois que le départ d'Osimhen est difficile»

« Osimhen ? Je crois que le départ d'Osimhen est difficile, en raison de nombreux facteurs : le sentiment avec Conte, l'arrivée de l'entraîneur qui donne un projet décisif et, ensuite, sur le plan économique c'est une opération difficile, à moins qu'il ne trouve les Saoudiens qui font des choses folles en Europe, il leur est difficile de faire cet investissement et il faut l'amener à gagner plus que ça. à Naples », assure l’ancien joueur du Napoli au micro de Radio Punto Zero, avant d’en rajouter une couche.

«En Europe ne pourrait faire un gros investissement pour Osimhen»

« Je crois qu'Osimhen restera à Naples, à la grande joie de Conte et des supporters. Manchester United est déjà au complet et personne en Europe ne pourrait faire un gros investissement pour Osimhen. Naples ne peut pas commencer avec l'idée de réduire l'écart avec juste l'arrivée de l'entraîneur, il faut redécouvrir un esprit commun, ainsi que la relation entre Di Lorenzo et les supporters. Le planning est également important, mais j'ai du mal à penser qu'il puisse déjà atteindre le niveau de l'Inter, même si je crois beaucoup en l'équipe et en l'entraîneur. Si Osimhen veut concourir pour des titres importants, il devrait rester à Naples. Kvara mérite un ajustement de son contrat, c'est un joueur important. Quand il est entré, Naples a joué ses meilleurs matchs », ajoute Christian Bucchi.