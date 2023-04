Le PSG dégaine pour Messi, énorme surprise à prévoir ?

La rédaction

Comme annoncé par le 10Sport.com, le dossier Lionel Messi est sur la table des responsables parisiens depuis plusieurs mois. Le PSG tente de le prolonger et lui a proposé un nouveau contrat. Mais l'affaire semble bien mal engagée pour le Qatar. A 35 ans, l'Argentin aurait la volonté de retourner au FC Barcelone, deux ans après son départ.

Les dés sont jetés dans le dossier Lionel Messi ? Depuis plusieurs mois, le PSG nourrit l'espoir de prolonger le contrat de l'international argentin, qui prend fin en juin prochain. Les deux parties enchaînent les réunions, mais la situation est à l'arrêt, et ce depuis de nombreuses semaines.

Le PSG est passé à l'action dans ce dossier

Comme le confirme TYC Sports , le PSG est, pourtant, l'un des seuls clubs à avoir transmis une proposition concrète à Lionel Messi et à son entourage. Mais le joueur ne semble pas sensible à cette démarche. En réalité, le champion du monde aurait tranché et pris la décision de quitter Paris.

Le verdict est déjà tombé ?

Comme l'annonce plusieurs médias, il ne devrait plus y avoir de surprises dans ce dossier. Sauf refus de la Liga, Messi rejoindra le FC Barcelone afin de clôturer sa carrière européenne. En coulisses, le club catalan s'efforce de rendre cette opération possible. Pour le PSG, l'espoir s'est envolé.