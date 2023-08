Le PSG déclare la guerre, c'est perdu d'avance pour Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG essaye de gérer au mieux le cas Kylian Mbappé. Le club de la capitale aimerait que l'attaquant prolonge, mais ce dernier refuse pour le moment. Une vente pourrait donc être imaginée. Mais Paris peut aussi faire le choix de laisser son joueur en tribunes toute la saison. Une telle décision a déjà été prise par le passé, notamment avec Adrien Rabiot, ou Hatem Ben Arfa. À chaque fois c'est le club qui s'est imposé.

Le PSG est considérablement en train de se renforcer sur le mercato en attaque. Le club de la capitale serait très proche de conclure les dossiers Ousmane Dembélé, et Gonçalo Ramos. Le champion de France veut aussi boucler l'arrivée de Randal Kolo Muani, et le joueur de Francfort est plutôt partant pour rejoindre Paris. Pourtant, avec tous ces possibles transferts, le PSG pourrait tout de même se retrouver sacrément désarmé la saison prochaine, à cause du cas Kylian Mbappé.

Mbappé restera-t-il au PSG ?

Au début de l'été, Kylian Mbappé faisait part à son club de son souhait de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Une décision qui n'est pas passée du côté du PSG, et depuis ce moment les relations entre les deux parties se sont considérablement détériorées. Le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi a même posé un ultimatum à son joueur, soit il prolonge, soit il est vendu cet été. Pour l'instant la situation n'a pas évolué, à part dans le négatif, puisque le Français a été privé de tournée estivale en Asie.

Le PSG a toujours gagné contre ses joueurs mis à l'écart

S'il ne prolonge pas cet été, et que le PSG n'arrive pas à le vendre, Kylian Mbappé pourrait bien rester en tribunes et ne pas jouer de toute la saison. C'est une possibilité qui existe dans l'esprit des dirigeants parisiens. Cela ne serait pas la première fois que le club de la capitale prendrait une telle décision lors d'un conflit avec un joueur. Cela avait déjà été le cas pour Adrien Rabiot ou bien Hatem Ben Arfa. Les deux anciens Parisiens avaient été mis sur le banc de touche par l'état-major du PSG, et ils n'avaient pas joué lorsqu'ils étaient en conflit avec Paris. La situation pourrait donc très bien se répéter pour Mbappé, à moins d'un changement d'attitude d'un des camps.