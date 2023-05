Le PSG coule, le malaise est grand en interne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche au Parc des Princes, le PSG a encaissé sa neuvième défaite de l'année contre le FC Lorient (1-3). Un revers de plus qui fait tâche dans la saison parisienne. Christophe Galtier et ses hommes font ainsi l’objet de nombreuses critiques, dont celles d’Habib Beye, pointant du doigt l’état d’esprit de certains cadres.

Quelques heures avant la victoire de Marseille contre Auxerre (2-1), le PSG subissait dimanche sa neuvième défaite de l’année civile, sur la pelouse du Parc des Princes, face à Lorient (1-3). Les critiques sont nombreuses au lendemain de cette piètre prestation des hommes de Christophe Galtier. Dès la fin du match, Habib Beye analysait les failles de l’équipe parisienne, et pointait du doigt certaines stars du club.

« Le PSG est en roue libre »

« Le PSG est en roue libre depuis qu'ils savent qu'ils vont être champions au vu de leurs qualités. Malheureusement, à Paris, on ne fait pas les réels constats : il faut trouver des solutions mais les Parisiens ne les ont toujours pas trouvées. Avoir resigné Verratti montre qu'on ne réfléchit pas en termes de performances », confie Habib Beye sur Canal +.

« On a le droit de perdre mais pas comme ça »