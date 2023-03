Le PSG boucle une opération, c’est un fiasco total

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Parti du PSG l’été dernier pour revenir à l’Athletic Bilbao, Ander Herrera ne parvient pas à se sortir de son calvaire. Blessé à cinq reprises depuis son retour, l’international espagnol a tout le soutien de son club. Un communiqué a été publié par la formation basque pour éclaircir la situation.

L’été dernier, le PSG a fait le ménage dans son effectif. Luis Campos a fait partir tous les indésirables, dont Ander Herrera, devenu remplaçant avec les nombreuses arrivées au milieu. De retour à l’Athletic Bilbao, l’international espagnol est loin de vivre une belle saison puisqu’il enchaîne les blessures. Pour le PSG, cela ne change rien car Ander Herrera a été libéré de son contrat cet hiver pour s’engager définitivement avec Bilbao.

Ander Herrera ne s’en sort pas depuis son départ du PSG

Le club basque a tout de même tenté d’éclaircir la situation. L’Athletic Bilbao a publié un long communiqué pour revenir sur les nombreux pépins physiques subis par Ander Herrera. « Le joueur de l'Athletic Club Ander Herrera se remet actuellement d'une blessure qu'il a subie au muscle semi-tendineux de la jambe droite. À la fin du mois d'août, l'Athletic Club complète et signe l'examen d'aptitude sportive du joueur après avoir vérifié, tant à partir des examens réalisés à son arrivée (27 août 2022) dans les installations de Lezama qu'à partir des antécédents cliniques et sportifs présentés par ses clubs précédents, que le joueur est apte à tous points de vue à jouer au football professionnel », reconnaît la formation espagnole.

ℹ️ Situación médica de @AnderHerrera👉 Valoración de los servicios médicos del Athletic Club sobre el estado del jugador rojiblanco.🔴⚪️ Eutsi, Ander! Zurekin gaude!@ImqEuskadi I #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) March 3, 2023

Déjà cinq blessures !