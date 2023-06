Le PSG boucle un transfert surprise

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Benfica, Cher Ndour défendra les couleurs du PSG la saison prochaine. En effet, le club de la capitale aurait bouclé le transfert libre et gratuit du crack italien de 18 ans. Actuellement, il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que le PSG officialise cette nouvelle arrivée.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le PSG aurait déjà finalisé sa troisième signature de l'été. Selon les informations de Fabrizio Romano, confirmées par RMC Sport , le club de la capitale aurait bouclé le transfert de Cher Ndour.

Cher Ndour arrive au PSG

D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter ce vendredi après-midi, Cher Ndour va signer au PSG. En fin de contrat le 30 juin avec Benfica, la pépite de 18 ans est sur le point de s'engager librement et gratuitement en faveur du club parisien.

Des derniers détails à régler pour Ndour