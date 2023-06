Le PSG boucle un premier transfert, la révolution du Qatar se confirme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival va prochainement ouvrir ses portes, le PSG serait sur le point de boucler un premier joli coup avec l'arrivée de Marco Asensio, qui va quitter le Real Madrid à l'issue de son contrat le 30 juin. C'est donc un 13e joueur espagnol qui pourrait débarquer à Paris. Une habitude prise depuis l'arrivée du Qatar.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a accéléré pour la signature de Marco Asensio. Une information confirmée ce jeudi par le Chiringuito qui ajoute même que c'est bouclé. En fin de contrat avec le Real Madrid, l'international espagnol pourrait donc s'engager avec le club de la capitale. Il rejoindrait d'ailleurs de nombreux compatriotes au sein du vestiaire parisien à l'image de Sergio Ramos, Juan Bernat, Fabian Ruiz ou encore Carlos Soler. Et pourtant, l'effectif parisien n'a pas toujours eu l'accent espagnol dans son histoire.

Avant l'arrivée de QSI, seuls trois espagnols avaient joué au PSG

En effet, dans sa période pré-Qatar, le PSG a vu de nombreuses nationalités s'installer dans son vestiaire et a même tissé une véritable histoire avec le Brésil. Mais avec les Espagnols, c'est beaucoup plus rare. Avant 2011 et le rachat du club par QSI, seulement trois joueurs étaient venus de l'autre côté des Pyrénées. Les trois sont d'ailleurs arrivés la même année sous l'impulsion de Luis Fernandez dont les origines espagnoles lui ont donné des idées... plus ou moins abouties. La première n'est ainsi pas la meilleure puisque Enrique De Lucas débarque en janvier 2001 mais disputera que 5 matches dans la capitale où il était prêté par l'Espanyol Barcelone. Arrivé six mois plus tard en provenance du même club, Parralo Cristobal se distinguera un peu plus. Joueur de devoir, le latéral droit disputera 83 matches entre 2001 et 2003. Néanmoins, l'Espagnol qui aura le plus marqué le PSG avant l'arrivée du Qatar est bien Mikel Arteta. Prêté par le FC Barcelone, le milieu de terrain régnera dans l'entrejeu parisien pendant une saison et demie entre janvier 2001 et 2002.

Depuis 2011, les Espagnols ont envahi le PSG

Mais il aura fallu attendre près de 13 ans après le départ de Parralo Cristobal pour que le PSG recrute un nouvel espagnol. Il s'agit de Jesé. En 2016, le club parisien lâche en effet 25M€ pour recruter le jeune attaquant du Real Madrid. Un transfert qui va tourner au fiasco mais qui ne refroidira pas pour autant les Parisiens. Un an plus tard c'est Yuri Berchiche qui débarque à Paris avant d'être remplacé en 2018 par son compatriote Juan Bernat. En 2019, Ander Herrera, Sergio Rico et Pablo Sarabia complète le contingent espagnol au PSG. Il faudra ensuite attendre deux ans pour l'arrivée libre de Sergio Ramos, avant qu'en 2022, deux nouveaux espagnols débarquent à savoir Fabian Ruiz et Carlos Soler. Marco Asensio devrait ainsi être le 13e espagnol de l'histoire du PSG. Le 10e depuis l'arrivée de QSI.