Le PSG boucle un coup au Real Madrid, l’Espagne craint le pire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain connaît une métamorphose importante cet été, avec les venues de dix recrues, avant d’autres arrivées possibles, dont celles de Randal Kolo Muani. Marco Asensio fait notamment partie des petits nouveaux, un joueur que connaît très bien Luis Enrique, qui avait décidé de le titulariser face à Lorient (0-0) avant de le laisser sur le banc à Toulouse (1-1). Des débuts qui suscitent déjà les doutes de la presse espagnole.

Désireux d’apporter de nombreux changements dans son effectif, le PSG a déjà mis la main sur dix recrues dans ce mercato estival. Marco Asensio est notamment arrivé libre en provenance du Real Madrid, et ce avant la nomination de Luis Enrique à la tête de l’équipe, son ancien sélectionneur. « Pourquoi le PSG ? Avant tout pour le projet et l’ambition. Celle de créer une équipe. Je suis dans un moment de ma carrière qui est vraiment très bon. Je devais prendre une décision, et je voulais faire un pas en avant. Et je crois que ce club est le club parfait pour faire tout ça et pour gagner tous les trophées, s’est récemment justifié sur RMC l’international espagnol, ravi de pouvoir retrouver Luis Enrique. Nous étions ensemble au Mondial. On se connaît depuis longtemps et c’est une relation très bonne. Comme avec tous les joueurs. Alors on espère que nous nous en sortirons bien, qu’on fera des choses significatives et qu’on fera des belles choses ici. »

PSG : La priorité de l’été donne son accord, elle va signer https://t.co/NtHEIYmdAa pic.twitter.com/sBeSdRmcS1 — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

« Asensio va avoir beaucoup de mal », explique déjà la presse espagnole

Face à Lorient (0-0) pour la grande première de la saison, Luis Enrique avait ainsi décidé d’aligner d’entrée Marco Asensio. Une première timide pour l’attaquant de 27 ans, laissé sur le banc ce samedi lors du déplacement à Toulouse (1-1) et ce malgré le scénario du match. Il n’en fallait pas plus pour faire douter la presse espagnole. « Il ne s'est toujours pas adapté à la France », analyse AS , déjà inquiet pour la suite. « Asensio va avoir beaucoup de mal à s'imposer comme titulaire à Paris », peut-on lire dans le quotidien madrilène, rappelant la concurrence importante qui pourrait exister dans la capitale si Bradley Barcola et Randal Kolo Muani venaient garnir les rangs comme l’espère le PSG : « La concurrence en attaque est énorme, encore plus après le retour de Kylian Mbappé . »

Luis Enrique a confiance en lui