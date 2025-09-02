Le PSG boucle trois transferts : Un problème est annoncé !

Alors que le mercato a fermé ses portes ce lundi soir à 20H, le PSG n’a bouclé que trois transferts avec Marin, Chevalier et Zabarnyi. Une grosse bêtise selon Laure Boulleau. En effet, l’ancienne joueuse parisienne estime que le club de la capitale aurait dû recruter des doublures à Nuno Mendes et Achraf Hakimi, qui étaient très sollicités l’année dernière et qui risquent de l’être encore cette saison.
C’est définitivement terminé. Ce lundi à 20H, le mercato a fermé ses portes en France. Les clubs de l’Hexagone ne peuvent donc plus acheter des joueurs, mais ils peuvent encore en vendre dans les pays où le marché des transferts est encore ouvert. Au moment des bilans, le PSG n’aura donc accueilli que trois nouveaux éléments.
Zabarnyi, Chevalier et Marin ont renforcé le PSG
Parmi les transferts de l’été au PSG, celui de Lucas Chevalier est sans doute le plus marquant. Le Français est arrivé pour remplacer Gianluigi Donnarumma contre un chèque de 55M€ bonus compris. Un total qui a toutefois été dépassé, puisque le club de la capitale s’est également offert Illia Zabarnyi contre 66M€ bonus compris. Enfin, le champion de France a également assuré l’avenir au poste de gardien de but en mettant la main sur Renato Marin, qui est arrivé libre de l’AS Rome.
Le grand regret de Laure Boulleau pour le mercato du PSG
Malgré l’accumulation des matches, le PSG n’a donc pas trouvé utile de trouver des remplaçants à Nuno Mendes et Achraf Hakimi, qui sont beaucoup utilisés par Luis Enrique. Un choix qu’a regretté Laure Boulleau dans le CFC, surtout que les deux joueurs pourraient se blesser et louper un match important en étant trop sollicités. « Si le PSG va payer ce manque de préparation ? Je pense que oui, on a déjà vu des signes de fatigue hier (ndlr samedi à Toulouse). Il y a quand même Dembélé qui est sorti à cause de ses ischios. Même si ça n'a pas l'air très grave, c'est de la fatigue. Ruiz ne pouvait plus faire de passes du pied gauche à la fin. A un moment donné, ça va être difficile pour les corps. Je pense que j'aurais bien vu des arrivées du côté du Paris Saint-Germain, surtout sur les postes des deux latéraux. Ils s'épuisent et ont une forte activité et j'ai du mal à voir Nuno Mendes et Achraf Hakimi être à 10 000% toute l'année. S'il y en a un qui n'est pas là sur un match couperet, si tu n'as pas ces deux joueurs-là, ça deviendra compliqué. »