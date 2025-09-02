Le PSG boucle trois transferts : Un problème est annoncé !

Alexis Brunet

Alors que le mercato a fermé ses portes ce lundi soir à 20H, le PSG n’a bouclé que trois transferts avec Marin, Chevalier et Zabarnyi. Une grosse bêtise selon Laure Boulleau. En effet, l’ancienne joueuse parisienne estime que le club de la capitale aurait dû recruter des doublures à Nuno Mendes et Achraf Hakimi, qui étaient très sollicités l’année dernière et qui risquent de l’être encore cette saison.

C’est définitivement terminé. Ce lundi à 20H, le mercato a fermé ses portes en France. Les clubs de l’Hexagone ne peuvent donc plus acheter des joueurs, mais ils peuvent encore en vendre dans les pays où le marché des transferts est encore ouvert. Au moment des bilans, le PSG n’aura donc accueilli que trois nouveaux éléments.

Zabarnyi, Chevalier et Marin ont renforcé le PSG Parmi les transferts de l’été au PSG, celui de Lucas Chevalier est sans doute le plus marquant. Le Français est arrivé pour remplacer Gianluigi Donnarumma contre un chèque de 55M€ bonus compris. Un total qui a toutefois été dépassé, puisque le club de la capitale s’est également offert Illia Zabarnyi contre 66M€ bonus compris. Enfin, le champion de France a également assuré l’avenir au poste de gardien de but en mettant la main sur Renato Marin, qui est arrivé libre de l’AS Rome.