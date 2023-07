Le PSG balance une offre, une annonce vient tout relancer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En quête de renforts offensifs, le PSG a un œil sur des talents de Ligue 1, notamment Rayan Cherki et Bradley Barcola. Selon nos informations exclusives, une offre a même été formulée pour le dernier cité, refusée par l’OL. Laurent Blanc, l’entraîneur lyonnais, s’est confié sur l’avenir de ses joueurs.

Le PSG n’a pas fini son mercato, loin de là. Même si six joueurs ont déjà été officialisés par le club de la capitale, soit autant que l’an dernier, Luis Campos a d’autres priorités. Notamment en attaque. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG a coché le nom de Bradley Barcola, l’ailier de l’OL, une offre a même déjà été formulée par la direction parisienne. Mais Lyon a repoussé les approches du PSG.

«Nous ne sommes pas obligés de vendre»

Dans un entretien accordé au journal Le Progrès, Laurent Blanc s’est confié sur la saison à venir de l’OL et son effectif. Car en plus de Barcola, le PSG lorgne Rayan Cherki. « J’ai un discours qui me dit que nous ne sommes pas obligés de vendre pour changer la décision de la DNCG. Mais je le dis à mon propriétaire : on fait quoi si on a une proposition de grande envergure ? Les joueurs que nous avons sont très bons, et ils l’ont montré sur les 6 derniers mois. Mais ils ne sont pas encore prêts pour aller au sommet. Après il y a des clubs intermédiaires, et je dis ça avec beaucoup de respect, qui ont une capacité financière intéressante, mais qui ne sont pas les plus grands », a déclaré l’ancien entraîneur du PSG.

Blanc veut garder ses jeunes