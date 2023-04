Le PSG attend un joueur de Deschamps, sa réponse est tombée

Thomas Bourseau

Après avoir pris les premiers renseignements l’été dernier, Luis Campos reviendrait à la charge dans le dossier Axel Disasi. Le conseiller football du PSG va cependant devoir attendre la fin de la saison au vu des propos tenus par le principal intéressé.

Axel Disasi commence doucement, mais sûrement à faire son trou dans le paysage de l’équipe de France. Certes, le défenseur central de l’AS Monaco a pu vivre son premier Mondial grâce à un forfait et a également été de la partie lors du dernier rassemblement en raison du forfait de William Saliba. Néanmoins, ses performances parlent pour lui avec l’ASM.

Campos préparerait le terrain pour la venue de Disasi au PSG

Au point où Luis Campos aurait tenté de le recruter lors de la toute fin du mercato estival de 2022. Se heurtant au prix réclamé trop élevé par l’AS Monaco, le conseiller football du PSG rebroussait alors chemin selon Le Parisien. Mais le quotidien de la capitale évoque un retour de flamme du PSG dans ce dossier.

«Concentré sur cette fin de championnat et on verra après»