Le PSG attend un buteur, le club de Cristiano Ronaldo s’invite à la fête !

Thomas Bourseau

A Birmingham, Jhon Duran est bien connu des supporters d’Aston Villa au vu des buts qu’il a empilé pendant la première partie de saison en tant que Super Sub. Les performances de l’attaquant colombien de 21 ans ne laisseraient pas indifférents les dirigeants du PSG qui auraient tâté le terrain pour le mercato d’été. Al-Nassr, équipe de Cristiano Ronaldo, se joindrait aux festivités.

Jhon Duran pourrait bien être l’une des grosses pistes mercato du PSG pour la session estivale des transferts. Le buteur colombien de 21 ans s’est prouvé être un remplaçant de luxe redoutable d’efficacité pendant la première partie de saison avec Aston Villa. Le natif de Medellin brille sous les ordres d’Unai Emery au point où le PSG serait venu aux renseignements cet hiver selon Foot Mercato.

Le PSG prépare un coup pour cet été avec Duran ?

Toutefois, le plan du comité directeur du Paris Saint-Germain n’aurait jamais été de tenter de recruter Jhon Duran d’ici la clôture du mercato hivernal programmée pour le 3 février. Il s’agissait seulement de prendre la température afin de préparer un éventuel transfert pour 95M€, somme escomptée par Aston Villa afin d’accepter de céder son buteur prolongé jusqu’en 2030 en octobre dernier. De quoi considérablement compliquer les projets du PSG puisque les Villans pourraient réclamer le prix fort.

Al-Nassr se penche aussi sur le dossier Jhon Duran !

D’autant plus que le PSG ne serait pas seul dans la course à la signature de Jhon Duran. En effet, si l’on se fie aux informations de Foot Mercato, Al-Nassr ferait irruption dans ce dossier. Le buteur colombien serait d’ailleurs particulière intéressé par le projet du club saoudien dans lequel évolue Cristiano Ronaldo depuis l’hiver 2023. Reste à savoir si le PSG se fera doublé par Al-Nassr dans cette opération proche des 100M€… La course contre la montre est lancée entre les dirigeants qataris du PSG et leurs homologues saoudiens d'Al-Nassr.