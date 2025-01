Mercato - OM : Une offre de 15M€ va partir pour une pépite !

Thomas Bourseau

Il est question depuis quelque temps d’une potentielle venue de Reda Belahyane à l’Olympique de Marseille dans le cadre du mercato hivernal. Le milieu de terrain âgé de 20 ans de l’Hellas Vérone ferait tourner la tête de son compatriote marocain Medhi Benatia, directeur du football de l’OM. Cependant, Chelsea jouerait un sale tour à 15M€ en coulisses. Explications.

Seulement un an après son arrivée de l’OGC Nice pour 500 000€, Reda Belahyane (20 ans) pourrait quitter l’Hellas Vérone. L’international marocain, auteur d’une sélection, figurerait dans les petits papiers de l’OM. Depuis la signature de Luiz Felipe Ramos au bout d’une semaine de mercato cet hiver, l’option Belahyane est tout de suite apparue dans la presse. Pour autant, à un peu plus de 10 jours de la clôture du marché des transferts, l’Olympique de Marseille n’est pas sur le point de boucler la signature du milieu de terrain, bien au contraire.

L’OM doublé par Chelsea ?

Ce jeudi, Gianluca Di Marzio a jeté un gros froid sur les chances de l’OM dans la course à la signature de Reda Belahyane. Et pour cause, Chelsea ferait irruption dans ce feuilleton. L’objectif des Blues serait de faire du joueur de l’Hellas Verone le remplaçant de Cesare Casadei (22 ans)/.

Chelsea concocterait un transfert à 15M€ de Belahyane

L’international espoir italien n’entrerait plus dans les plans de Chelsea. Le comité directeur du club londonien aurait coché le nom de Reda Belahyane pour tourner la page une fois que l’avenir de Casadei sera réglé. Sur son compte X, le journaliste italien a même fait savoir que le champion d’Europe 2021 préparerait une offre de transfert de 15M€. L’OM est donc fixé.