Le PSG approché par un champion du monde, le verdict arrive

Thomas Bourseau

L’entourage de N’Golo Kanté préparerait son avenir et aurait de ce fait approché le PSG dans le cadre d’une arrivée en tant qu’agent libre cet été. Pour autant, Chelsea avancerait bien au niveau de sa prolongation de contrat.

Depuis plusieurs années et plus précisément depuis l’exploit de Leicester City dans sa quête de la Premier League au printemps 2016, les hauts décideurs du PSG seraient intéressés par le profil de N’Golo Kanté. Cependant, celui qui est devenu champion du monde avec l’équipe de France en 2018 n’a jamais répondu favorablement au PSG et a signé à Chelsea en 2017.

Le clan Kanté aurait approché le PSG

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin prochain à Chelsea, N’Golo Kanté ou plutôt son entourage serait déjà passé aux choses sérieuses concernant l’avenir du milieu de terrain en démarchant divers clubs européens. C’est du moins ce que la Gazzetta dello Sport a dernièrement assuré en ajoutant que le PSG ferait partie des heureux élus. Le Paris Saint-Germain apprécierait toujours le profil de Kanté.

Une prolongation finalement en vue à Chelsea pour Kanté ?