Le PSG abandonne un gros projet, la mèche est vendue pour Mbappé ?

Arnaud De Kanel

Le PSG s'est déjà montré très actif sur le marché des transferts. Initialement le plan du club de la capitale était de combler les demandes de Kylian Mbappé mais tout a bien changé. Le projet d'un recrutement français a visiblement été abandonné, preuve que le PSG se projette sans son attaquant vedette.

Le mercato est à un stade très avancé du côté du PSG. Le club de la capitale tente des paris cet été avec les signatures de Milan Skriniar, Cher Ndour, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Kang-In Lee, le tout suivi de la venue de Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier. Ce début de mercato plait à de nombreux observateurs comme Daniel Riolo. « Cela ne m’est pas arrivé souvent de dire des choses positives sur le PSG. Je commence à m’exciter un peu en voyant ce qu’il se passe actuellement. Après, oui, il ne faut pas retenir les joueurs contre leur gré, construire une équipe et ne pas empiler les joueurs en leur proposant des salaires énormes, avec des joueurs qui se mettent dans leur confort et qui ne progressent plus », confiait-il dans l'After Foot . Mais un plan important semble avoir été délaissé.

Le recrutement français abandonné

Avant le début de ce mercato estival, le PSG ne se doutait pas que Kylian Mbappé allait refaire des siennes. Pour tenter de se racheter auprès de sa star qui avait souligné des gros manquements dans l'effectif, les équipes de recrutement voulaient recruter des joueurs français comme Randal Kolo-Muani, Marcus Thuram ou encore Manu Koné. Des pistes qui sont de moins en moins d'actualité.

Destin scellé pour Mbappé ?