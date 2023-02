Le PSG a trouvé son bonheur après le fiasco du mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la fin du mercato hivernal a finalement viré à la déception pour le PSG qui n’a pas pu conclure l’arrivée d’Hakim Ziyech en raison d’un problème de timing dans la validation des documents, Christophe Galtier peut néanmoins compter sur des jeunes titis en grande forme. Et l’entraîneur du PSG met l’accent à ce sujet pour tourner la page mercato.

« C'est comme ça, on fera avec l'effectif à disposition, j'ai un effectif de qualité. On savait qu'il y avait la possibilité de faire venir un joueur, on connaissait les contraintes. Le club a fait le maximum. Les jeunes sont là et vont exister dans ces enchaînements de match », avait confié Christophe Galtier vendredi en conférence de presse sur l’utilisation des jeunes au PSG pour oublier la déception du mercato hivernal.

Ziyech, le gros loupé du PSG

Il faut dire que tout était bouclé pour accueillir Hakim Ziyech en prêt, mais Chelsea a finalement fait parvenir les bons documents trop tardivement pour le PSG puisse faire valider l’arrivée de l’attaquant marocain. Et le club de la capitale a donc bouclé son mercato sans le moindre renfort…

Les jeunes font le job