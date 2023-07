Le PSG a trouvé le successeur de Mbappé, il annonce sa décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG a trouvé son remplaçant. La volonté du Qatar serait d'accueillir Ousmane Dembélé, dont le contrat avec le FC Barcelone expire en juin 2024. Mais comme annoncé par Joan Laporta, des négociations sont en cours pour étirer son bail et le conserver en Catalogne.

L'ultimatum est lancé. Si Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat avec le PSG dans les prochains jours, alors il sera vendu. Son remplaçant est déjà identifié en cas de départ et il se nomme Ousmane Dembélé. Selon les informations de Foot Mercato , le joueur du FC Barcelone pourrait être la grande priorité du PSG dans les prochaines semaines, notamment si ce dernier ne prolonge pas son contrat avec le FC Barcelone. Car en Catalogne, Joan Laporta s'active pour trouver un accord et sécuriser son avenir.

Le Barça annonce des négociations avec Dembélé

« Dembélé est un joueur très cher à l'entraîneur, au secrétariat technique et à moi-même. Je suis un grand fan. Il a des représentants qui sont compliqués quand il s'agit de négocier. Je respecte sa position mais ce sont des négociations de dernière minute. Aujourd'hui, nous sommes en train de négocier pour le garder et nous espérons que le problème sera résolu, mais je pense qu'il le sera jusqu'à la fin » a lâché le président du FC Barcelone.

« Je pense qu'il va rester et c'est ce qu'il veut »