Le PSG a trouvé le remplaçant de Luis Campos, «c'est un rêve» !

En 2023, après une carrière mitigée au PSG, Julian Draxler quittait le club de la capitale pour s'engager au Qatar. Et alors qu'il prépare son après-carrière, l'ancien international allemand étudie la gestion du sport. De quoi envisager une reconversion dans un poste de direction sportif ? Il n'écarte pas l'hypothèse.
Reconversion surprise pour Draxler
« Je vais bientôt commencer des études dans la gestion du sport. Je peux m’imaginer devenir directeur sportif et passer de l’autre côté de la barrière », lance-t-il dans une interview accordée au Parisien, avant d'évoquer l'hypothèse de prendre la place de Luis Campos au PSG.
«Draxler futur directeur sportif du PSG ? Ça serait le rêve !»
« Julian Draxler futur directeur sportif du PSG ? Ça serait le rêve ! (il rigole). Quand on est joueur, on connaît le travail quotidien sur les terrains, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière les portes fermées. Cela m’attire de savoir comment on prend des décisions dans un club. J’aimerais essayer de travailler dans ce domaine », ajoute Julian Draxler.