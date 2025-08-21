Le PSG a trouvé le remplaçant de Luis Campos, «c'est un rêve» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2023, après une carrière mitigée au PSG, Julian Draxler quittait le club de la capitale pour s'engager au Qatar. Et alors qu'il prépare son après-carrière, l'ancien international allemand étudie la gestion du sport. De quoi envisager une reconversion dans un poste de direction sportif ? Il n'écarte pas l'hypothèse.

Reconversion surprise pour Draxler « Je vais bientôt commencer des études dans la gestion du sport. Je peux m’imaginer devenir directeur sportif et passer de l’autre côté de la barrière », lance-t-il dans une interview accordée au Parisien, avant d'évoquer l'hypothèse de prendre la place de Luis Campos au PSG.