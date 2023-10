Le PSG a tranché pour l’avenir de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG va devoir faire un premier choix dans le dossier Kylian Mbappé. Alors que le contrat du joueur expire en juin prochain, le club parisien pourrait décider de le vendre cet hiver afin de récupérer une indemnité de transfert. Un scénario plausible, mais qui n'a que très peu de chances de se réaliser selon les informations du journaliste Ben Jacobs.

Le PSG est en alerte. Dans moins d'un an, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec l'équipe de son choix. Prolongera-t-il au PSG ? Décidera-t-il enfin de rejoindre le Real Madrid ? Comme annoncé par le 10Sport.com, toutes les options sont sur la table. Mbappé ne compte pas se pencher sur son avenir avant la fin de la saison. Mais alors que le mercato hivernal débutera dans quelques mois, le PSG va devoir prendre une grande décision.

La presse anglaise évoque un départ de Mbappé cet hiver

Afin d'éviter de le voir partir libre au Real Madrid à la fin de la saison, le PSG pourrait décider de le vendre dès janvier prochain, lors du prochain mercato hivernal. Une éventualité évoquée par David Ornstein, journaliste pour The Athletic . Mais pour Ben Jacobs, un départ de Mbappé serait improbable.

Pas de départ de Mbappé en janvier