Le PSG a refusé un deal inattendu

Axel Cornic

Parti l’été dernier après seulement une saison passée au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum a été prêté à l’AS Roma de José Mourinho. Mais ce choix ne s’est pas révélé payant pour le moment, puisque le Néerlandais a été victime d’une blessure en début de saison et n’est toujours pas revenu. De quoi craindre pour son avenir ?

Son arrivée en fin de contrat avait été unanimement applaudie, mais Georginio Wijnaldum s’est révélé être l’un des plus gros flop du PSG. L’ancien de Liverpool ne s’est jamais imposé à Paris et l’été dernier il a décidé de se relancer du côté de l’AS Roma.

Le calvaire de Wijnaldum

Sa blessure au tibia l’a toutefois empêché de s’exprimer, puisque pour le moment il ne totalise que douze minutes de jeu avec l’AS Roma. Une situation qui a semble à un moment pouvoir compliquer les plans du PSG, puisque la presse italienne a parlé d’un retour au bercail anticipé pour Wijnaldum.

La Roma relance le PSG, mais...