Le PSG a menti, il annonce le chaos

Après un mercato très animé, le PSG n’a finalement recruté aucun joueur cet hiver. Un sacré camouflet pour le club de la capitale qui espérait au moins voir débarquer deux nouveaux joueurs. Mais surtout, Jean-Michel Larqué reproche à Luis Campos et Christophe Galtier de ne pas avoir tenu leurs promesses en terme de recrutement. Et il craint le pire pour le PSG.

Cet hiver, le PSG comptait bien profiter du mercato pour se renforcer... mais personne n'est arrivé. Pire encore, le PSG a connu de gros échecs notamment en ce qui concerne Milan Skriniar, que l'Inter Milan n'a pas voulu céder, mais surtout Hakim Ziyech dont le prêt à capoter dans les dernières minutes à cause du comportement de Chelsea qui n'a pas envoyé les documents dans les temps. Mais Jean-Michel Larqué pointe également du doigt la gestion de Luis Campos et Christophe Galtier qui n'ont pas tenu leurs promesses.

«Je crois les gens, je crois leurs promesses»

« J'ai un gros défaut, un énorme défaut. Je crois les gens, je crois leurs promesses. Je vais accuser toute l'institution du Paris Saint-Germain. Luis Campos a dit qu'il était déçu par le mercato d'été et qu'il ferait ce qu'il faut pour rééquilibrer en hiver et gommer nos erreurs… En l'occurrence, il s'agissait de recruter un attaquant gaucher côté droit et Ziyech semblait être le profil ciblé. Et puis Galtier un jour sur une question avait promis des arrivées en cas de départ. Je crois qu'il y a eu des départs, certes pas des joueurs majeurs, mais il n'y a eu aucune arrivée. Je croyais Galtier et Campos mais l'institution a été incapable de mener au bout ce transfert », assure le consultant RMC au micro de Rothen S'enflamme avant de poursuivre.

«Le PSG n'a pas bien préparé les échéances à venir»