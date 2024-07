Le PSG à l’origine d’un embouteillage monstrueux sur le mercato ?

Axel Cornic

Ces dernières semaines, les médias italiens annoncent Victor Osimhen au Paris Saint-Germain, pour y remplacer notamment Kylian Mbappé. Mais selon nos informations l’attaquant nigérian n’est absolument pas dans les plans du club parisien pour le moment, puisque Luis Enrique ainsi que Luis Campos souhaitent poursuivre avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Décidément, c’est un mercato assez calme pour le moment au PSG. Tout le monde pensait que le départ de Kylian Mbappé allait donner naissance à une véritable révolution avec des nombreux transferts stellaires, mais il n’en est rien puisqu’à l’heure actuelle la seule recrue a été Matvey Safonov, gardien russe arrivé en provenance de Krasnodar pour 20M€.

Le PSG ne discute pas pour Osimhen

En Italie, on assure pourtant depuis quelques semaines que le PSG pousse pour décrocher le transfert de Victor Osimhen, que Luis Campos a bien connu du côté du LOSC. Nous vous avons toutefois révélé en exclusivité sur le10sport.com que les Parisiens ne discutent pas du tout avec le Napoli en ce moment, avec l’attaquant de 25 ans qui est pourtant en instance de départ avec sa clause de départ fixée à 130M€.

Lukaku victime collatérale ?

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport confirme nos informations, expliquant que le dossier Osimhen serait totalement bloqué. Et ça en agacerait plus d’un, surtout Romelu Lukaku ! Ce dernier serait tombé d’accord pour retrouver son ancien coach Antonio Conte au Napoli cet été, mais sans le départ de l’actuel numéro 9 parthénopéen il ne pourra rien faire et pourrait bien rester bloqué à Chelsea.