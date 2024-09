Le PSG a eu chaud pour ce transfert à 60M€

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Nico Williams aurait pu quitter l'Athletic Bilbao lors du dernier mercato estival. En effet, le PSG et le FC Barcelone souhaitaient recruter l'international espagnol avant la fermeture du marché. D'ailleurs, Javier Tebas - le président de la Liga - a confirmé que le Barça avait essayé de boucler le transfert de Nico Williams.

Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG était en quête d'un nouvel ailier gauche lors du dernier mercato estival. En ce sens, le club de la capitale a coché plusieurs noms, dont celui de Nico Williams. Et finalement, c'est Désiré Doué qui a signé au PSG lors de la dernière fenêtre de transferts. Arrivé en provenance du Stade Rennais, le crack de 19 ans aurait couté environ 50M€ au club parisien.

Mercato : Le PSG recalé par sa nouvelle proie ? https://t.co/IFOlKUiMyT pic.twitter.com/Cx5qsZ8Yab — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Un duel PSG-Barça pour Williams

En plus du PSG, le FC Barcelone était également sur les traces de Nico Williams lors du dernier mercato estival. Mais heureusement pour le club de la capitale, le champion d'Europe espagnol est resté à l'Athletic.

«Nico Williams était voulu par le Barça, mais...»

Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, Javier Tebas a lâché ses vérités sur l'été agité de Nico Williams. Et il a confirmé que le FC Barcelone avait tenté de l'arracher à l'Athletic Bilbao. « Nico Williams était voulu par le Barça, mais ils n'ont pas pu le recruter. Je suis très heureux qu’il soit toujours à l’Athletic Club et qu’il soit toujours en Espagne. Je suis content de le voir, cela donne de la compétitivité et un sentiment d'appartenance », a confié le président de la Liga. Alors que le FC Barcelone s'est cassé les dents avec Nico Williams, le PSG a toujours une chance de le recruter. Reste à savoir si Luis Campos relancera ce dossier en 2025. Pour rappel, Nico Williams (22 ans) est engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Athletic, et il dispose d'une clause libératoire fixée à 60M€.