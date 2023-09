Le PSG a bouclé son mercato, qui doit partir ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain a bouclé douze recrues lors du mercato estival, bien que Xavi Simons soit parti en prêt au RB Leipzig pour la totalité de la saison. En parallèle, un dégraissage a été effectué avec notamment les départs de Lionel Messi et de Neymar. Et alors que le mercato est toujours ouvert dans certains championnats, quel joueur doit prendre la porte ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG n’a pas chômé lors du mercato estival. Que ce soit dans le sens des départs comme des arrivées. En excluant le prêt de Xavi Simons au RB Leipzig dans la foulée de son retour au Paris Saint-Germain, la direction parisienne a accueilli onze recrues. Au rayon des départs, les hauts décideurs du club de la capitale n’ont pas non plus été en reste.

Neymar, Messi et d’autres ont été mis dehors

Et pour cause, Neymar qui était le joueur le plus cher de l’histoire du Paris Saint-Germain a également été sa plus belle vente. Al-Hilal aurait déboursé une somme de 90M€ au PSG pour le transfert du Brésilien. Ce qui a permis au club de la capitale de dégager de la place dans sa masse salariale. Même son de cloche pour Lionel Messi et Sergio Ramos. Mauro Icardi, Leandro Paredes et bien d’autres ont également plié bagage.

Le mercato n’est pas fermé partout, à qui le tour ?

Ce fut notamment le cas de Juan Bernat parti en prêt au Benfica Lisbonne dans les ultimes heures du mercato. Néanmoins, Marco Verratti et Julian Draxler sont toujours là bien qu’ils semblent être en partance pour le Qatar où le marché des transferts se fermera le 18 septembre. Georginio Wijnaldum est parti à Al-Ettifaq. Néanmoins, Hugo Ekitike n’a pas quitté le PSG malgré les diverses options pour lui sur le marché des transferts. Il en est de même pour Layvin Kurzawa et Edouard Michut notamment.



