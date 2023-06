Le PSG a approché une star, le verdict va tomber

Thomas Bourseau

Depuis l’été dernier, le PSG en pincerait pour Marcus Rashford. Et bien qu’il ait songé à partir par le passé, une prolongation de contrat XXL serait sur le point d’être convenue par l’international anglais avec Manchester United.

Mardi, Sports Zone lâchait une petite bombe. Alors qu’un départ de Neymar est toujours escompté par le PSG, comme le10sport.com vous l’affirmait le 6 juin dernier avec la prise d’informations de Chelsea, le Paris Saint-Germain pourrait également tourner la page Kylian Mbappé. Et afin de combler l’éventuel vide qu’il ou ils laisseront, le club de la capitale aurait des vues sur Marcus Rashford. Une piste qui remonterait au mercato estival de 2022.

Le PSG a rencontré Rashford, avantage Manchester United ?

A l’occasion de la tournée de pré-saison de l’été dernier, et alors qu’il était question d’un éventuel départ de Marcus Rashford pour le PSG notamment, considérablement intéressé par son profil après le transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais, l’enfant de Manchester United laissait entendre qu’il était bien dans ses bottes chez les Red Devils . « Je me sens bien mentalement et physiquement. Je me sens très positif et je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. Nous sommes de meilleurs joueurs que ce que nous avons montré l'année dernière ».

Manchester United va offrir un contrat en or à Rashford